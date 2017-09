Inter, per il centrocampo piace Cataldi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante un pessimo inizio di stagione, Danilo Cataldi continua a piacere all'Inter. Alcuni scout, come spiega FcInterNews stanno seguendo le prime gare del centrocampista, ex Lazio, con la maglia del Benevento. Cataldi è in prestito con obbligo di riscatto - in caso di salvezza - a 6 milioni e controriscatto a 9.