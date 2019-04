Inter, per il centrocampo più Gundogan che Rakitic: costa 40 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua la ricerca da parte dell'Inter di un centrocampista e secondo quanto riportato da Tuttosport in questo momento Ilkay Gundogan è in vantaggio su Ivan Rakitic. Il croato è infatti stato blindato da Valverde al Barcellona, mentre per quel che riguarda il tedesco il suo contratto in scadenza nel 2020 e le frizioni con Guardiola lasciano pensare che ci possa essere uno spiraglio. Il Manchester City valuta il centrocampista 40 milioni di euro e i nerazzurri dovranno fare uno sforzo per arrivare agli otto milioni a stagione attualmente percepiti dall'ex Borussia Dortmund.