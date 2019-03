Inter, per il derby recuperati Brozovic e Keita. Miranda ancora in dubbio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marcelo Brozovic e Keita Balde Diao saranno a disposizione di Luciano Spalletti per il derby di domani valido per la 28esima giornata di Serie A. L'ha annunciato in conferenza stampa lo stesso tecnico di Certaldo, che invece non ha sciolto le riserve su Joao Miranda: "Difficile, lo valuteremo domani. Ha la mascherina perché ha ancora il naso tutto gonfio. Giorno dopo giorno le valutazioni possono cambiare".