Inter, per il dopo Handanovic si pensa all'argentino Musso

In casa Inter si pensa al futuro e mentre si sta perfezionando il rinnovo di Handanovic, a cui verrà affidata la difesa della porta nerazzurra anche per la prossima stagione, è già stato individuato il suo erede per il futuro. Il nome più gettonato - riporta SportMediaset - pare essere quello di Juan Agustin Musso, protagonista di un grande inizio di stagione con l'Udinese. A Musso è arrivata anche la chiamata della nazionale argentina, insieme al suo compagno Rodrigo De Paul con il quale compone il tesoretto più importante dei friuliani per il prossimo mercato (l'attaccante è fresco di rinnovo fino al 2024).