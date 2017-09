Inter, per il dopo Handanovic si punta su Made in Italy

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tre nomi, e tutti italiani, per il dopo Samir Handanovic in casa Inter: stando a quanto riferisce Tuttosport, i nerazzurri studiano il profilo di un giocatore già affermato come Perin, di un giovane emergente con Alex Meret, e di un calciatore che quest'anno avrà la prima vera occasione in Serie A come Alessio Cragno, in forza al Cagliari. Ma, evidenzia il quotidiano torinese, non è affatto escluso che con lo sloveno si arrivi al prolungamento di un contratto in scadenza nel giugno 2019.