© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti si giocherà la conferma sulla panchina dell'Inter nella prossima gara esterna contro il Parma. Se non dovesse arrivare una risposta immediata da parte dei suoi giocatori, l'esonero sarebbe una conseguenza e non un'eventualità. Con Antonio Conte che ha già fatto sapere di non voler subentrare a campionato avviato (in generale, non solo per quanto riguarda i nerazzurri), i dirigenti interisti potrebbero puntare su un grande ex come Estebian Cambiasso, già vice del ct della Colombia Pekerman. Il suo nome circola con insistenza anche se non sono arrivate grosse conferme in merito.