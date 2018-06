Inter, per il futuro si guarda al classe 2000 Aurelien Tchouaméni

© foto di Antonio Vitiello

Non solo Malcom: l'Inter guarda, per il futuro della rosa, a Aurelien Tchouaméni, centrocampista classe 2000 del Bordeaux. Si tratta di un altro nome per un eventuale investimento in prospettiva, in un affare comunque slegato da quello per l'attaccante brasiliano stando a quanto riferisce Sky.