Inter, per il futuro si pensa a Thiago Almada ma la valutazione è già troppo alta

Il Manchester United ci ha messo gli occhi sopra ormai da tempo ma l'Inter vorrebbe provare a inserirsi sfruttando i buoni rapporti con l'Argentina oltre alla presenza nel club di una bandiera albiceleste come Zanetti. Stiamo parlando di Thiago Almada, talento del Velez classe 2001 che i nerazzurri vorrebbero acquistare per iniziare a guardare anche alla squadra del futuro. Il problema? Come spesso accade è la valutazione: gli argentini vorrebbero incassare 20 milioni di euro, decisamente troppi per il momento che sta attraversando il nostro calcio. A riportarlo è Tuttosport.