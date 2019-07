Inter, per il giovane Dekic prestito in un campionato minore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Vladan Dekic, portiere classe ‘99, sarà lontano dall’Inter almeno per la prossima stagione. Il calciatore, legato ai nerazzurri fino al 2021, secondo Fcinternews.it, sarà infatti mandato a giocare in prestito in un campionato minore come quello di Serie B o Serie C in Italia cercando un club che possa schierarlo con regolarità. Non è però esclusa la pista estera qualora dovessero arrivare richieste per l’estremo difensore serbo.