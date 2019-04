© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella primavera dell'Inter sta brillando la stella di Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 che ha già esordito fra i professionisti in occasione di Inter-Eintracht Francoforte di Europa League. Il giocatore, che in passato è stato corteggiato da Liverpool e Paris Saint-Germain, in estate si troverà a un primo bivio della sua carriera. Restare in Primavera dove sta già facendo molto bene nonostante giochi con ragazzi di 2-3 anni più grandi o andare in prestito per assaggiare il calcio vero. In questo caso, rivela Fcinternews.it, ci sarebbe l'interesse della Juve Stabia neo promossa in Serie B che avrebbe già effettuato un sondaggio coi nerazzurri.