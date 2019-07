Inter, per Joao Mario non solo Monaco. La Cina possibile destinazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quale futuro per Joao Mario? La Gazzetta dello Sport in edicola scrive che si valutano piste alternative (Cina compresa) per il portoghese, in quanto il Monaco s'è fermato all'offerta di prestito oneroso con riscatto condizionato dal raggiungimento di traguardi personali di presenze o di successi di squadra. Dalbert interessa in Ligue 1, ma i nerazzurri non hanno ancora ricevuto offerte vere e proprie.