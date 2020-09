Inter, per Kante servono 50 milioni. Ranieri: "Sarebbe un ottimo colpo per tutta la serie A"

La Gazzetta dello Sport torna sull'obiettivo N'Golo Kante per l'Inter e spiega come il Chelsea abbia intenzione di chiedere non meno di 50 milioni di euro per il suo cartellino. Una cifra importante che l'Inter potrebbe racimolare dal mercato in uscita, per regalare il centrocampista di corsa e sostanza che serve ad Antonio Conte. L'eventuale arrivo del francese sarebbe ovviamente ben visto anche da Claudio Ranieri, attuale tecnico della Samp che ha lanciato Kante nel grande calcio ai tempi del Leicester: "Sarebbe un ottimo acquisto, per i nerazzurri certamente, ma in assoluto per il campionato italiano. In campo è un moto perpetuo, generoso e bravo nel recuperare e distribuire palloni. Ha buone qualità, anche se non è un fantasista, ma è molto difficile che sbagli un passaggio perché interpreta sempre il ruolo con grande attenzione e concentrazione", le parole di Ranieri al quotidiano.