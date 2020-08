Inter, per Kumbulla i nerazzurri sono in pole: l'affondo dopo l'Europa League

L'edizione odierna di Sky Sport 24 rilancia la volontà da parte dell'Inter di ingaggiare per la prossima stagione Marash Kumbulla. Il club nerazzurro sarebbe in pole position nella corsa al giocatore, in virtù tra l'altro del nebuloso futuro legato a Milan Skriniar, accostato a più riprese al Tottenham nella trattativa che porterebbe a Tanguy Ndombele. Dopo la fine dell'avventura interista in Europa League il club milanese preparerà quindi l'affondo decisivo per il difensore del Verona; nonostante l'interessamento, fra le altre, della Lazio per il giocatore l'Inter sembra dunque essere in vantaggio.