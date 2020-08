Inter, per Kumbulla serve tempo. Con l'addio di Skriniar assalto a Ndombelè o Kantè

vedi letture

Marash Kumbulla aspetta l'Inter, che a sua volta aspetta una cessione per chiudere l'affare col Verona. Nelle scorse settimane, c’era stata un’accelerazione, rivela il Corriere dello Sport, ma poi i discorsi sono finiti in stand-by: prima Marotta deve piazzare, e non certo a buon mercato, Milan Skriniar. Anche perché quanto ricavato dalla sua cessione verrebbe poi reinvestito sul mercato per dare l’assalto ad un altro big per la mediana: i nomi circolati finora sono quelli di Kantè e Ndombele.