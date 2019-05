© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è anche l'Inter per il futuro di Fernando Llorente. Il contratto dell'attaccante con il Tottenham è in scadenza a fine stagione e anche se non è da escludere una sua permanenza a Londra Tuttosport oggi in edicola parla della volontà di Antonio Conte di poter puntare nuovamente su di lui, dopo averlo allenato già alla Juventus.