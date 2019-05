© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un ecuadoriano per l'Inter: secondo quanto riferito da fcinternews.it, i nerazzurri avrebbero ricevuto relazioni molto positive su Leonardo Campana, attaccante classe 2000 del Barcellona SC Guayaquil, miglior giocatore dell'ultimo Sudamericano Under 20. Il giovane è valutato attorno ai 15 milioni di euro dal suo club e l'Inter avrebbe già comunicato al padre, ex tennista professionista e oggi politico in Ecuador, di avere interesse a iniziare una trattativa. Anche per evitare che il prezzo possa salire in vista del prossimo Mondiale U20 che si disputerà in Polonia. Sulle tracce di Campana, assicurano in Brasile, vi sarebbe anche il Milan.