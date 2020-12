Inter, per l'attacco può tornare di moda Milik: i costi rientrano nei parametri nerazzurri

Arkadiusz Milik potrebbe presto tornare di moda per l'Inter con i nerazzurri che cercano una punta per dare un'alternativa a Conte in vista della seconda parte di stagione. Il centravanti polacco va in scadenza a giugno e il Napoli, che non svende, ha comunque fretta di liberarsene. Il costo ridotto rientra nei parametri interisti, la sua candidatura potrebbe rivelarsi utile nel prossimo futuro. A riportarlo è Il Corriere della Sera.