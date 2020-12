Inter, per l'attacco spunta il 2001 Marcos Paulo: può arrivare a zero a fine stagione

Marcos Paulo, attaccante classe 2001 della Fluminense che andrà in scadenza a giugno è nel mirino dell'Inter. Il club nerazzurro è in contatto con i suoi agenti per provare a portarlo in Italia a zero per la prossima stagione. La scorsa estate Torino e Parma avevano provato a chiudere l'operazione con il club brasiliano ma poi le trattative non erano andare in porto. A riportarlo è Sky Sport.