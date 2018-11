Inter, per la difesa che verrà torna di moda Mangala del City

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta Tuttosport, ritorna di moda il nome di Eliaquim Mangala per la difesa dell'Inter. Ventisette anni, centrale mancino del Manchester City dove non sta giocando causa infortunio, è un nome individuato per raccogliere l'eredità del brasiliano Miranda dall'estate che verrà. Mangala, peraltro, è in scadenza di contratto.