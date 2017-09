Inter, per la difesa si pensa a Gimenez dell'Atletico Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato estivo è appena terminato ma si pensa giù a gennaio. In tal senso, Tuttosport riferisce come José Gimenez, giovane centrale uruguaiano dell'Atletico Madrid, potrebbe essere il colpo dell'Inter per la difesa. Ausilio lo aveva già messo nel mirino a inizio mercato ma ha dovuto battere retromarcia per un paio di ottimi motivi. Il primo è dato da una clausola rescissoria da 65 milioni sul cartellino, il secondo - anche potendo aggirare la clausola aprendo una trattativa - l’impossibilità da parte del Cholo Simeone di trovare un sostituto avendo il mercato bloccato. A gennaio lo scenario potrebbe essere molto diverso: di certo, l’Atletico potrà operare sul mercato, ma soprattutto l’uruguaiano potrebbe trovarsi - in caso di mancato rinnovo nelle prossime settimane - con il contratto pericolosamente in scadenza a giugno, il che (ovviamente) potrebbe favorire una trattativa a prezzi sostenibili per le casse nerazzurre.