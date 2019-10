Inter, per la mediana occhi anche su Matic

Inter a caccia di rinforzi a centrocampo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport i nerazzurri, vista l’esplosione di Sensi, non cercherebbero più un profilo alla Rakitic ma un giocatore più fisico. L’indiziato numero uno sarebbe Nemanja Matic che, in caso di arrivo, non pregiudicherebbe l’approdo di Arturo Vidal, in cima alla lista di Conte.