© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inter al lavoro per la porta. Secondo quanto riporta Sky Sport, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino il giovane estremo difensore del Cruzeiro Gabriel Brazao. L'operazione per arrivare al classe 2000, e protagonista nel mondiale Under 17 del 2017, potrebbe essere chiusa già a gennaio ma il ragazzo potrebbe anche essere parcheggiato in prestito o in Brasile o in un altro campionato.