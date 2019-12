Inter per la prima volta a secco. San Siro: fischi ingenerosi

Fonte: Inviato a San Siro

A Sanchez, Barella, Sensi e Gagliardini, si aggiunge Candreva. Ne resterà soltanto uno si potrebbe dire, ironizzando con la citazione di Highlander. Ma qui da scherzare c’è poco. Chiedetelo a Conte che su precisa domanda in cerca di lumi sulle condizioni dell’esterno, preferisce proseguire l’intervista assicurando che undici giocatori per il Barcellona, in ogni caso, li troverà. Intanto dopo aver collezionato e sprecato almeno cinque o sei palle gol nitide, l’Inter sofferente sul piano del gioco si prende comunque un pari positivo a San Siro contro la Roma. Sarebbe sciocco, in fondo, credere che uno tra Lautaro e Lukaku possa risolvere sempre le cose. Vecino ha avuto una occasione gigantesca, a proposito. Non capitalizzata. L'arrembaggio finale non ha cambiato il destino di un match che vede i nerazzurri incapaci, per la prima volta in questa stagione, di trovare almeno una rete. I fischi ingenerosi di San Siro al minimo errore della squadra a Conte proprio non sono piaciuti. Guai - dice il tecnico - a toccare questa squadra. Prima in classifica e con gli ottavi alla portata. Martedì al Meazza arriva il Barcellona. Se proprio c'era da giocarsi il jolly, allora bene averlo fatto in campionato.