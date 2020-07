Inter, per Lautaro il City potrebbe offrire due contropartite: Angeliño e Gabriel Jesus

Anche il quotidiano Tuttosport rilancia l'interesse emerso nelle scorse ore del Manchester City per Lautaro Martinez. Secondo Guardiola il Toro è il naturale erede di Aguero e la società inglese, a differenza del Barcellona, non avrebbe problemi ad organizzare una proposta vicina ai 100 milioni di euro. Il City però, spiega il quotidiano, potrebbe inserire nell'operazione anche un paio di contropartite tecniche interessanti per l'Inter: una risponde al nome di Gabriel Jesus, attaccante da sempre nel taccuino di Ausilio. L'altro nome è quello di Angeliño, esterno sinistro classe '97 che quest'anno si è messo in mostra al Lipsia.