Inter, per Lukaku affare in stand by ma possibile anche dopo l'8 agosto

© foto di Dimitri Conti

Per il momento, l'operazione Inter-Lukaku è da considerarsi in stand by. Nonostante il pressing di Antonio Conte per avere quanto prima (almeno) un centravanti. Ma per il Corriere dello Sport la trattativa non dovrà forzatamente chiudersi entro l'8 agosto (data in cui terminerà il mercato in Premier), con lo United che potrebbe pure accettare di lasciarlo partire dal 9 agosto in poi, ovviamente nel caso in cui dovesse arrivare una proposta vicina alle richieste minime degli inglesi: 83,5 milioni di euro più 5 di bonus (da destinare all'Everton).

La posizione nerazzurra - Per il momento l'Inter è ferma alla proposta da 60 più bonus. Nelle prossime ore andrà in scena l'atteso vertice di mercato fra Conte e la dirigenza a Nanchino e forse da quel summit potrebbero uscire novità rilevanti in tal senso. Ma la sensazione è che comunque le cessioni di Icardi, Nainggolan e Perisic restino prioritarie.