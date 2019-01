Inter, per Miranda si valutano anche offerte provenienti dalla Cina

Fonte: Fcinternews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dagli studi di Sky, arrivano aggiornamenti circa la situazione di Joao Miranda, chiuso dalla coppia De Vrij-Skriniar e possibile partente già nella finestra di gennaio. Dopo i rifiuti a offerte provenienti dagli Emirati Arabi e anche per un eventuale ritorno in Brasile, il brasiliano potrebbe essere attratto da altri campionati, tra tutti quello cinese. Solo in caso di addio prematuro di Miranda, l'Inter cercherà un sostituto all'altezza nel mercato invernale.