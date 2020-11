Inter, per Musso l'Udinese chiede 30 milioni. Cragno e Meret in corsa, c'è la sorpresa Brazao

In casa Inter si pensa anche al dopo Handanovic. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, sono tre i nomi sul taccuino dei nerazzurri. Il primo nome è quello di Juan Musso dell'Udinese: "l’Inter lo aveva valutato bene e messo nel mirino, ma il club friulano aveva sparato alto per la sua cessione, più di 30 milioni, prezzo che aveva frenato qualunque discorso, soprattutto quando poi è esplosa la pandemia che ha complicato i piani economici di ogni club. Gli altri due profili sono quelli di Alex Meret e Alessio Cragno. Il Napoli valuta Meret, classe '97 e oggi secondo di Ospina, tra i 40 e i 50 milioni di euro. Cragno, invece, non ne costerebbe meno di 25. Ma attenzione anche ad un nome tra l'altro già nell'alveo nerazzurro: in prestito al Real Oviedo c'è anche Gabriel Brazao, brasiliano e attualmente gestito da Julio Cesar. Per lui quest'anno due partite giocate e cinque gol subiti.