© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere della Sera, nella sua edizione on-line, ricostruisce la dinamica che ha portato l'Inter a sospendere Radja Nainggolan: "Nainggolan s’è presentato ad Appiano Gentile una mezz’ora dopo l’appuntamento mattutino per l’allenamento e a quel punto è scattata la punizione: escluso dal match con il Napoli e, quasi certamente, dalla trasferta di Empoli del 29 dicembre. In più per lui è in arrivo una multa da 35 mila euro, il massimo applicabile secondo le regole. Forse lo si rivedrà in campo dopo la sosta, il 13 gennaio in Coppa Italia con il Benevento o il 19 contro il Sassuolo".