Inter, per Ndombele del Tottenham proposto scambio alla pari con Skriniar

Resta viva l’operazione tra Inter e Tottenham per lo scambioNdombele-Skriniar. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, è il difensore slovacco il giocatore scelto per completare lo scambio alla pari. Ci sono delle difficoltà un po' per quanto riguarda l'ingaggio di Skriniar ma soprattutto perché il presidente degli Spurs Levy non ha dato aperture al momento, considererebbe un investimento perso quello fatto un anno fa per il centrocampista francese pagato 60 milioni di euro dal Lione.