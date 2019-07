Inter, per Puscas c'è l'interesse anche di Birmingham e Saint-Etienne

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro dell’attaccante George Puscas è in bilico fra Inghilterra e Francia. Nelle ultime ore infatti il Birmingham, club di Championship, ha bussato alla porta dell’Inter con un’offerta di 7 milioni di euro per il romeno che però non sembra stuzzicato dal trasferimento nella seconda serie inglese che potrebbe preferire la Ligue 1. Secondo Fcinternews.it su Puscas ci sarebbe infatti anche il Saint-Etienne che alla fine potrebbe spuntarla su inglesi e sui tanti club dell’est Europa (Steaua Bucarest, CSKA Mosca e Spartak Mosca) che si sono mossi per l’ex Palermo.