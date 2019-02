© foto di J.M.Colomo

L'edizione odierna di Tuttosport riferisce che tra Inter e Barcellona non ci sono affari in corso. I blaugrana hanno chiesto Milan Skriniar in cambio di Ivan Rakitic, che piace ai nerazzurri, ma dalla proprietà cinese è arrivato un secco rifiuto. La dirigenza nerazzurra non vuole privarsi del gioiellino slovacco, per il quale vengono chiesti almeno 80 milioni per cominciare ad imbastire una trattativa.