Inter, per Tchouameni il Bordeaux fissa il prezzo. E occhio al Bayern

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sei milioni di euro: ecco il prezzo del cartellino di Aurélien Tchouameni. Secondo quanto raccolto in terra transalpina da FcInterNews sarebbe questa la cifra richiesta dal Bordeaux per lasciare partire il giovane centrocampista, che come è ormai è noto è finito sul taccuino dell’Inter.

D’altra parte il club, dove tra l’altro gioca in prestito un’altra conoscenza dei nerazzurri, ossia quello Yann Karamoh che tanto sta facendo bene in Ligue 1, ha già dimostrato la scorsa estate con la vendita di Malcom al Barcellona come non esistano giocatori incedibili. Concetto ribadito poco tempo fa dalla stessa dirigenza dei francesi. Una somma sicuramente non altissima, ma di certo considerevole per un ragazzo che di fatto ha all’attivo meno di venti partite da professionista. Ma tant’è. Tutti in patria (ma anche all’estero) sembrano essere sicuri dell’avvenire del classe 2000.

E le pretendenti di certo non mancano. Anche il Bayern Monaco sarebbe sulle tracce di Tchouameni, mentre in Italia, oltre ai nerazzurri, svariate società avrebbero preso informazioni su di lui. Tra queste la Juventus, che però ad oggi riterrebbe eccessiva la valutazione del giocatore.