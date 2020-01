© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aumentano le quotazioni del Manchester United, scendono quelle dell'Inter per il futuro di Arturo Vidal. Ne è convinto in Inghilterra l'Express, che oggi dà in vantaggio i Red Devils nella corsa al centrocampista cileno del Barça. Conte si è rifiutato di parlare di Vidal dopo l'1-1 di San Siro con l'Atalanta, un ribadito 'no comment' che viene anche letto come segnale di resa a favore del passaggio dell'ex Juventus a Old Trafford.