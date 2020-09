Inter, per Vidal indennizzo al Barça sotto forma di bonus: la cifra può arrivare a 1 milione

Arturo Vidal all'Inter, oramai è solo questione di ore. Il cileno è atteso a Milano già in serata, con visite mediche, idoneità e firma sul contratto programmate per la giornata di domani. L'emittente Sky Sport aggiunge un ulteriore dettaglio per quel che riguarda le modalità con cui lascerà il Barcellona: l'Inter, nello specifico, per garantire un indennizzo ai blaugrana ha messo sul piatto dei futuri bonus legati a rendimento ed obiettivi che potranno arrivare fino ad 1 milione di euro.