Inter, per Vidal operazione sempre più vicina alla conclusione. Dovrà risolvere col Barcellona

Per Arturo Vidal è sempre più vicina la risoluzione del contratto con il Barcellona: sul cileno l'Inter ha impostato da tempo una operazione "alla Sanchez", trovando l'accordo col calciatore per poi andare in pressing sulla società di appartenenza affinché liberi l'atleta gratis. Secondo quanto riferisce la redazione di Sky, ci sono ulteriori passi in avanti in questa direzione.