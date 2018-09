© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non c'è ancora una diagnosi precisa e concreta, che sarà svelata soltanto dagli esami che ci saranno nelle prossime ore. Per Sime Vrsaljko soltanto delle indiscrezioni raccolte da Mediaset. Il terzino dell'Inter, uscito al 20' di Spagna-Croazia per infortunio, ha riportato un fastidio al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. A fine partita, però, è uscito dal campo sulle sue gambe, camminando senza troppi problemi. Si attendono ulteriori aggiornamenti.