Inter, per Werner ecco la carta titolarità: dirigenti in pressing sugli agenti

Visto l'ormai probabile addio di Lautaro Martinez l'Inter lavora quotidianamente alla ricerca del sostituto con in cima alla lista delle preferenze Timo Werner in uscita dal Lipsia. Sul giocatore c'è da tempo il Liverpool, ma i nerazzurri possono giocarsi la carta della titolarità, che invece i Reds non potrebbero garantire. I dirigenti interisti stanno facendo pressione sull'entourage per provare a strappare un sì e superare i concorrenti, anche perché la valutazione del giocatore non spaventa Suning neanche in tempo di crisi. A riportarlo è Tuttosport.