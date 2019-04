Inter, Perisic: "A San Siro si vive una bellissima atmosfera"

Fonte: fcinternews.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ivan Perisic è il protagonista dell'intervista principale pubblicata nel matchday programme nerazzurro. Il croato si racconta a cuore aperto come poche altre volte ha fatto: "Il primo regalo ricevuto a Natale? Sì, ricordo che era un pallone, ma non era certo il primo che ricevevo. Diciamo che in casa si era capito fin da subito fosse una delle mia passioni più grandi - dice il croato -. Amo praticare quasi tutti gli sport e non mi perdo una partita di basket o di volley. Sai una cosa? Probabilmente se non avessi fatto il calciatore, giocherei in Nba (sorride, ndr)".

"Sono andato via di casa a 17 anni e ricordo come stessi vivendo adesso il mio primo gol - ricorda Perisic -. Più passa il tempo e più mi emoziono pensando a quel giorno. La prima partita che ho visto allo stadio è stata una gara casalinga dell'Hajduk Spalato. Lì osservavo soprattutto i giocatori offensivi perché ho iniziato attaccante e ho fatto anche il trequartista".

Su San Siro, poi, il giudizio non può che essere eccellente. "Si vive una bellissima atmosfera", ammette il 44 nerazzurro.