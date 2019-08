Inter, Perisic al Bayern. Dalla Germania: "Mercoledì il primo allenamento"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ivan Perisic si prepara a salutare l'Inter, adesso ci siamo davvero. "Il croato sosterrà le visite mediche col Bayern Monaco nelle prossime ore, poi mercoledì svolgerà il primo allenamento con la sua nuova squadra", la conferma di questa mattina da parte del quotidiano tedesco TZ. Bocciato da mister Conte, l'esterno offensivo ex Wolfsburg tornerà dunque in Bundesliga in prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 25.