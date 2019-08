Inter, Perisic al Bayern: riscatto fissato a 25 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, l’Inter ha trovato l’accordo con il Bayern per la cessione di Ivan Perisic in prestito oneroso da 5 milioni, più un diritto di riscatto fissato a 25 milioni. L’intesa tra i due club è arrivata venerdì notte e anche per questo ieri mattina Perisic non si è imbarcato con la squadra in direzione Valencia per l’ultima amichevole internazionale dell’estate nerazzurra. Il giocatore ha detto sì al trasferimento e ora tra le parti si tratta soltanto di definire gli ultimi dettagli prima di ufficializzare il trasferimento.