Dopo la sconfitta contro il Manchester United, ieri nel pomeriggio italiano, Antonio Conte ha bocciato Ivan Perisic, il cui addio adesso sembra molto più probabile. Secondo Tuttosport, a gennaio c'era un'intesa tra l'esterno croato e il Tottenham e chissà che questo capitolo non possa riaprirsi in questa finestra di mercato.

Offerte e sostituti - Il problema però è che al momento non ci sono offerte per Perisic, che comunque vuole andare via, alla ricerca di un ruolo da protagonista nell'annata che porta agli Europei. L'Inter dovrà poi rimpiazzarlo, con un esterno vero, da 3-5-2: i nomi sono quelli di Darmian, Emerson Palmieri e Kolarov, al momento però piste non calde.