© foto di PhotoViews

L'Inter deve fare i conti con i malumori e le richieste di cessione da parte di Ivan Perisic, attratto dalla possibilità di andare in Premier League a giocare con la maglia dell'Arsenal ma ancora a secco di offerte concrete. I Gunners non si sono mossi dai primi sondaggi di prestito oneroso con diritto di riscatto e questo rallenta ogni operazione, considerando che i nerazzurri vorrebbero avere la certezza di una cessione a titolo definitivo prima di dare il via libera al croato. Allo stesso tempo il club inglese si è inserito nella corsa a Carrasco, ovvero l'altro obiettivo nerazzurro per tappare la falla che si potrebbe aprire con l'addio del vice-campione del mondo. Un mal di pancia nato dalla trattativa interista per il rinnovo di Icardi, visto che lo stesso esterno chiede un trattamento economico diverso e migliore rispetto a quello attuale, trovando però sulla sua strada la risposta fredda dei dirigenti. La giornata di oggi potrebbe essere determinante per capire come si potranno sviluppare le prossime mosse. Non c'è da escludere che lo stesso Perisic sia costretto a restare, con l'Inter che a quel punto metterebbe il giocatore di fronte alle proprie responsabilità e ai propri oneri contrattuali. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.