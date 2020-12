Inter, Perisic di nuovo in lista d'uscita per finanziare un acquisto importante

vedi letture

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante Ivan Perisic sia riuscito a ritagliarsi un ruolo nello scacchiere di Antonio Conte all'Inter dopo il prestito al Bayern Monaco, non si può dire che sia riuscito a convincere fino in fondo il proprio tecnico. Per questo è possibile che a gennaio venga cercata una soluzione in uscita, con il croato che ha molto mercato all'estero dopo la Champions vinta con i bavaresi. La domanda è: basterà il suo eventuale addio per far spazio ad un acquisto importante?