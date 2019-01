Fonte: fcinternews.it

© foto di PhotoViews

Tuttosport dedica ampio spazio a quello che definisce "Caso Perisic". Secondo il quotidiano torinese, Spalletti e il club hanno cominciato a ragionare a un'Inter senza il croato, vista anche la crescita di Keita. Il club accetterebbe un addio a patto di incassare non meno di 35 milioni: finora zero offerte concrete e questo avrebbe innervosito ulteriormente l'ex Wolfsburg, già con la luna storta per il proprio rendimento.