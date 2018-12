© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato di FourFourTwo del mese di gennaio, Ivan Perisic ha parlato così del suo rapporto con l'Inter e con il tecnico nerazzurro: "Quando Spalletti è arrivato, ero molto vicino a lasciare il club. Ma lui ha sempre mostrato un fortissimo desiderio di trattenermi in squadra e ha anche spiegato apertamente che non voleva perdermi. Ovviamente è stato qualcosa che mi ha lusingato e incoraggiato, e non ho mai rimpianto la decisione di rimanere all’Inter, nemmeno per un solo secondo. Ha fatto ovviamente la differenza per i nostri risultati, riportando l’Inter nel élite dei club d’Europa. Vicino all'addio? C’era un’offerta del Manchester United sul tavolo ed ero molto vicino ad andare via dall’Inter. Ma alla fine ho deciso di restare e la perseveranza di Spalletti nel tenermi ha giocato un ruolo importante. Nel calcio, i piccoli dettagli rappresentano la chiave in situazioni del genere. Futuro in Premier? Mai dire mai nel calcio. Dall'inizio della mia carriera ho avuto l'ambizione di giocare nel maggior numero di grandi campionati possibili. E ho ancora il desiderio di testarmi in altri tornei, come quello spagnolo o inglese. Spero che i tifosi dell'Inter possano capire il mio punto di vista. Sono un atleta e sono un professionista, mi piacciono le sfide e questa è la mia forza trainante. Cosa porterà il futuro non lo so, adesso sono concentrato sull'Inter. Stiamo provando a fare un passo avanti ancora più grande rispetto alla scorsa stagione".