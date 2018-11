Inter, Perisic: "Giocheremo per vincere, non sappiamo fare altro"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante nerazzurro Ivan Perisic, interpellato dai microfoni di InterTV, ha parlato in vista della sfida contro il Tottenham: "Sarà una partita importante, spero che possiamo giocare bene e prendere minimo un punto. Sappiamo che basta un pareggio, ma noi giochiamo per vincere perché non sappiamo fare altrimenti. Proveremo a vincere anche domani: sarà difficile visto che affrontiamo una buona squadra, ma possiamo farcela. La mia situazione personale? L'importante è che l'Inter vinca: non è importante chi faccia gol".