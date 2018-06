Inter, Perisic il sacrificato. Icardi e Skriniar sono incedibili

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono sempre di più gli indizi che portano a pensare che sarà Ivan Perisic il sacrificato dell'Inter per far quadrare i conti. La plusvalenza necessaria al club nerazzurro per inseguire i sogni di mercato, infatti, potrebbe arrivare dalla cessione del croato: Icardi e Skriniar sono incedibili, mentre Brozovic ha una clausola di 50 milioni. Lo riporta Tuttosport.