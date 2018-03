Inter, Perisic is back: finalmente decisivo nella rincorsa al 3° posto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Perisic is back. E con lui anche Icardi e l'Inter. Dopo il gol e l'assist realizzati contro la Sampdoria, l'esterno croato oggi si è addirittura superato con una rete e ben due passaggi decisivi, sempre per Maurito. Decisivo a Marassi e decisivo anche nella vittoria casalinga contro il Verona, non è certo un caso che i nerazzurri siano tornati a fare punti proprio quando i loro uomini migliori hanno rialzato la testa. Proprio così l'Inter di Spalletti ha ripreso il cammino iniziato nel girone d'andata, mettendo di nuovo nel mirino il terzo posto in classifica. Con un Perisic e un Icardi in più, d'altronde, diventa tutto più facile. E, dopo i tanti rumors sul Manchester United, questo finale di stagione potrebbe finalmente consacrare l'ex Wolfsburg con la maglia dell'Inter. Intanto, i nove gol e i nove assist messi a segno finora sono sicuramente una bella conferma.