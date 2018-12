Inter, Perisic: "L'interesse di Mourinho mi lusinga"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da FourFourTwo Ivan Perisic parla dell'interesse del Manchester United nei suio confronti: "Essere ammirato da uno come lui è qualcosa che indubbiamente mi lusinga, è una conferma del duro lavoro e della prestazioni fatte. Quando sei lodato da un tecnico come Mourinho è difficile non pensare ad offerte di questo genere. Sono contento che abbia un'opinione importante su di me. Queste cose mi incentivano a lavorare ed allenarmi duramente, per ottenere le migliori prestazioni".