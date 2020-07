Inter, Perisic la carta a sorpresa: tesoretto o contropartita

Dopo avere rappresentato per anni una delle più importanti risorse nerazzurre almeno sulla carta, Ivan Perisic si appresta a vivere un’estate da protagonista anche sul mercato. Il prestito al Bayern Monaco non ha portato allo sfruttamento del diritto di riscatto nei confronti del croato, per il quale il futuro resta ancora un’incognita tutta da scrivere. Intanto i bavaresi potrebbero tornare alla carica per spuntare all’Inter un prezzo più vantaggioso rispetto a quello inizialmente prefissato, e poi la stessa società nerazzurra potrebbe utilizzare il proprio esterno come pedina di scambio per arrivare a raggiungere obiettivi differenti. Perisic piace allo United da tempo e potrebbe rientrare nel discorso legato alla permanenza a lungo termine di Sanchez a Milano, ma soprattutto Jose Mourinho è un grande estimatore dell’ex giocatore del Wolfsburg. Motivo per il quale si potrebbero parlare di Perisic in chiave Tottenham per arrivare a calciatori apprezzati da Conte come Ndombele, per i quali l’attuale valutazione risulterebbe altrimenti difficilmente percorribile.